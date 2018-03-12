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الرئيس الكولومبى يعلن استئناف محادثات السلام مع المتمردين فى البلاد

الإثنين، 12 مارس 2018 10:13 م
الرئيس الكولومبى يعلن استئناف محادثات السلام مع المتمردين فى البلاد الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس





بوجوتا (أ ش أ)
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أعلن الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس، فى خطاب تلفزيونى اليوم الاثنين، أنه سيستأنف محادثات السلام مع آخر جماعة متمردة فى البلاد، "جيش التحرير الوطنى".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن سانتوس قوله إنه سيرسل كبير مفاوضيه إلى الإكوادور لبدء جولة جديدة من المحادثات بغرض أن يعمل "السلام على حفظ الأرواح"، وذلك دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

يُشار إلى أن المحادثات قد انهارت بين الحكومة الكولومبية و"جيش التحرير الوطنى" فى شهر يناير الماضى بعد انتهاء مدة وقف إطلاق النار المؤقت، حيث بدأ المتمردون سلسلة جديدة من الهجمات بعد ساعات فقط من انتهاء هذه الهدنة.

وصرحت السلطات الكولومبية فى وقت سابق أن 6 من قوات الشرطة قد قُتلوا وأصيب 47 آخرون جرّاء تفجير قام به المتمردون فى مقر للشرطة فى يناير الماضى، بينما قتل عدد آخر فى تفجير على جانب الطريق على الحدود مع فنزويلا فى فبراير العام الجارى.

 


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