الرئيس الفرنسى السابق يدعو لإقامة منطقة "حظر طيران " فوق الغوطة وعفرين بسوريا

الرئيس الفرنسى السابق يدعو لإقامة منطقة "حظر طيران " فوق الغوطة وعفرين بسورياالإثنين، 12 مارس 2018 03:46 م
الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند
باريس (أ.ش.أ)
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دعا الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند، إلى إقامة منطقة "حظر طيران " فوق منطقتى "الغوطة الشرقية " و"عفرين " السوريتين .
و ندد أولاند -فى حوار أجرته صحيفة "لوموند" الفرنسية ، نشر اليوم الإثنين، بالهجوم التركى على الأكراد فى "عفرين " واصفا عمليات القصف " التركية " التى تستهدف الأكراد فى سوريا بـ"غير المقبولة" .
ونوه بالدور الذى لعبه الأكراد فى "ظروف صعبة للغاية " بجانب التحالف الدولى لطرد تنظيم "داعش " الإرهابى من مدينة "الرقة " السورية.
و اعتبر أن القصف "المتعمد " للسكان المدنيين ، أيا كانت طبيعته ، يخلق وضعا إنسانيا وسياسيا "غير مقبولا" ، مشددا على ضرورة "حظر الطيران " فى المناطق التى تتعرض للغارات.
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