الرئيس الفرنسى السابق يدعو لإقامة منطقة "حظر طيران " فوق الغوطة وعفرين بسوريا







باريس (أ.ش.أ)

دعا الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند، إلى إقامة منطقة "حظر طيران " فوق منطقتى "الغوطة الشرقية " و"عفرين " السوريتين .

و ندد أولاند -فى حوار أجرته صحيفة "لوموند" الفرنسية ، نشر اليوم الإثنين، بالهجوم التركى على الأكراد فى "عفرين " واصفا عمليات القصف " التركية " التى تستهدف الأكراد فى سوريا بـ"غير المقبولة" .

ونوه بالدور الذى لعبه الأكراد فى "ظروف صعبة للغاية " بجانب التحالف الدولى لطرد تنظيم "داعش " الإرهابى من مدينة "الرقة " السورية.

و اعتبر أن القصف "المتعمد " للسكان المدنيين ، أيا كانت طبيعته ، يخلق وضعا إنسانيا وسياسيا "غير مقبولا" ، مشددا على ضرورة "حظر الطيران " فى المناطق التى تتعرض للغارات.