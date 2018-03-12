الرئيس الأوكرانى ومسئولة أوروبية يتفقان على التعاون فى مكافحة الأخبار المضللة







كييف (أ ش أ)

اتفق الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى على تعزيز التعاون فى مكافحة الأخبار المضللة.

وقال بوروشنكو - فى مؤتمر صحفى مشترك فى كييف نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الاثنين، إنه "فى سياق حملة روسيا المستمرة لنشر المعلومات المضللة، وشنها هجمات إلكترونية، والتدخل فى العمليات الانتخابية ضد عالم ديمقراطى حر، وفى سياق الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا، اتفقنا على تعزيز تعاوننا فى مكافحة التهديدات الإلكترونية والأخبار المضللة وتبادل الخبرات التى ستكون مفيدة لكل من أوكرانيا والاتحاد الأوروبى".

وأشار بوروشنكو إلى أنه قد أبلغ موجيرينى عن مسار الإصلاحات التى يجرى تنفيذها فى أوكرانيا، مضيفا أنه "ممتن للغاية للتقييم الإيجابى للإصلاحات الذى أعربت عنه موجيرينى".