video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكرانى: التعاون مع صندوق النقد الدولى أولوية

الإثنين، 12 مارس 2018 08:59 م
الرئيس الأوكرانى: التعاون مع صندوق النقد الدولى أولوية الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو





كييف (أ ش أ)
إضافة تعليق

صرح الرئيس الأوكرانى، بترو بوروشينكو، بأن التعاون مع صندوق النقد الدولى، يعد أولوية لبلاده، وأن حوارًا بشأن شروط هذا التعاون يجرى حاليًا.

وقال بوروشنكو - فى تصريح أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، "ليس لدى من شك فى أن برلماننا قادر على فعل كل شىء ضرورى، فإن المسألة الأكثر صعوبة، من وجهة نظرى، تكمن فى مطالبة صندوق النقد الدولى برفع أسعار الغاز مرة أخرى".

وأضاف : "أريد أن أوقف أى من هذه التلميحات - فتعاوننا مع صندوق النقد الدولى يعد أولوية هامة لنا، نحن نفعل ما بوسعنا لمواصلة هذا التعاون فى إطار نقاشنا الدائر مع شركائنا فى النقد الدولى - هذه هى أولويتى، أولوية الحكومة، وأولوية البرلمان، وكامل فريقنا".

وقد أدلى الرئيس الأوكرانى بهذا التصريح فى اجتماع له مع ممثلين لرجال الأعمال على المستوى المحلى والدولى.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يمنح أوكرانيا قرضًا بقيمة مليار يورو لتحسين الاقتصاد

موجيرينى: الاتحاد الأوروبى لم يكل من مساعدة أوكرانيا

الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

اوكرانيا

اخبار اوكرانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة