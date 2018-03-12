الرئيس الأوكرانى: التعاون مع صندوق النقد الدولى أولوية







كييف (أ ش أ)

صرح الرئيس الأوكرانى، بترو بوروشينكو، بأن التعاون مع صندوق النقد الدولى، يعد أولوية لبلاده، وأن حوارًا بشأن شروط هذا التعاون يجرى حاليًا.

وقال بوروشنكو - فى تصريح أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، "ليس لدى من شك فى أن برلماننا قادر على فعل كل شىء ضرورى، فإن المسألة الأكثر صعوبة، من وجهة نظرى، تكمن فى مطالبة صندوق النقد الدولى برفع أسعار الغاز مرة أخرى".

وأضاف : "أريد أن أوقف أى من هذه التلميحات - فتعاوننا مع صندوق النقد الدولى يعد أولوية هامة لنا، نحن نفعل ما بوسعنا لمواصلة هذا التعاون فى إطار نقاشنا الدائر مع شركائنا فى النقد الدولى - هذه هى أولويتى، أولوية الحكومة، وأولوية البرلمان، وكامل فريقنا".

وقد أدلى الرئيس الأوكرانى بهذا التصريح فى اجتماع له مع ممثلين لرجال الأعمال على المستوى المحلى والدولى.