الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بعد بيانات الوظائف الأمريكية







رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، تحت ضغط صعود أسواق الأسهم، حيث بدد أحدث تقرير للوظائف فى الولايات المتحدة المخاوف بشأن التضخم وتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية مما أنعش الإقبال على المخاطرة فى الأسواق العالمية.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1322.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض المعدن الأصفر فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.1 % إلى 1322.60 دولار للأوقية.

وانحسرت مخاوف التضخم بعدما أظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة ارتفاع الوظائف فى القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بواقع 313 ألف وظيفة الشهر الماضى، لكن النمو السنوى لمتوسط الأجر فى الساعة تباطأ إلى 2.6 % بعد صعوده فى يناير .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % إلى 16.55 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 993.40 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.1 % إلى 963.40 دولار للأوقية.