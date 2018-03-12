video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بعد بيانات الوظائف الأمريكية

الإثنين، 12 مارس 2018 11:23 ص
الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بعد بيانات الوظائف الأمريكية ذهب





رويترز
إضافة تعليق

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، تحت ضغط صعود أسواق الأسهم، حيث بدد أحدث تقرير للوظائف فى الولايات المتحدة المخاوف بشأن التضخم وتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية مما أنعش الإقبال على المخاطرة فى الأسواق العالمية.

 

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1322.10 دولار للأوقية (الأونصة).

 

وانخفض المعدن الأصفر فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.1 % إلى 1322.60 دولار للأوقية.

 

وانحسرت مخاوف التضخم بعدما أظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة ارتفاع الوظائف فى القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بواقع 313 ألف وظيفة الشهر الماضى، لكن النمو السنوى لمتوسط الأجر فى الساعة تباطأ إلى 2.6 % بعد صعوده فى يناير .

 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % إلى 16.55 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 993.40 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.1 % إلى 963.40 دولار للأوقية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الأحد 11-3-2018 فى مصر

الذهب يرتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 649 جنيها للجرام

الذهب

الولايات المتحدة

اقتصاد

اسهم




لا تفوتك
بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة