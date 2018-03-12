الدكتورة فاطمة على حسن نائبا لرئيس جامعة بنى سويف







بنى سويف - هانى فتحى

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، اليوم الإثنين، قرارًا بتعين الدكتورة فاطمة على حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن الدكتورة فاطمة حسن قد تم تعينها معيده بقسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1993، ومدرس مساعد بجامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1997، ومدرس فى يونيو 2001 ، وأستاذ مساعد يونيو 2006، وأستاذ يونيو 2011.

وتدرجت الدكتورة فاطمة حسن فى المناصب بتعينها مديراً لمركز تنمية الموارد البشرية، نوفمبر عام 2013 وحتى الآن، قائما بعمل وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع عام 2014، ولمدة 3 سنوات، والمتحدث الرسمى لجامعة بنى سويف عام 2014 وحتى نهاية 2017، وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالجامعة عام 2015 وحتى الآن، عضو لجنة تعين القيادات بالجامعة 2018.

وشاركت الدكتورة فاطمة حسن فى العديد من المؤتمرات الدولية العالمية، ومثلت جامعة بنى سويف فى مؤتمر صحة الأغذية بروما عام 2006، ومثلت الجامعة فى مؤتمر الأغذية الوظيفية فى أمريكا عام 2010، وتم تعينها عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر لمدة عامين، ومشاركتها فى مؤتمر صحة الأغذية ألمانيا عام 2015، ومثلت جامعة بنى سويف ضمن 150 دولة، المشاركة فى بعثة لأسبانيا فى شهر فبراير عام 2018.