الدفاع الروسية: رصد 20 انتهاكا لوقف إطلاق النار فى سوريا







موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا سجلت 20 انتهاكا لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لم يسجل الجانب التركى أى انتهاكات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن الجانب الروسى سجل الانتهاكات فى حلب واللاذقية ودمشق، مشيرا إلى أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا قدم مساعدات إنسانية فى قرية الطابية بمحافظة دير الزور، فيما لم يتم التوقيع على أى اتفاق بشأن انضمام بلدات جديدة لنظام وقف الأعمال القتالية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولى تبنى بالإجماع فى 24 فبراير الماضى القرار رقم 2401 الذى طالب جميع الأطراف فى سوريا بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما فى جميع أنحاء البلاد، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين فى جميع المناطق.

من جهته أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقسيم سوريا بالرغم من وعودها بالمحافظة على وحدة وسيادة هذا البلد.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية،اليوم الاثنين، عن فومين قوله: "إن نوايا الولايات المتحدة واضحة، وهى تقسيم سوريا على النقيض من الوعود بالمحافظة على وحدة وسيادة هذا البلد".

واتهم نائب وزير الدفاع الروسى القوات التابعة للولايات المتحدة ( قوات سوريا الديمقراطية) بالتعاون مع مسلحى المجموعة الإرهابية من "داعش"، وبأن هذا يتم تحت قيادة وسيطرة الأمريكيين،مضيفا" أن واشنطن تشجع المشاعر الانفصالية للأقليات القومية فى سورية،وتقوم بلعبة مع التشكيلات المسلحة للأقليات القومية، بما فى ذلك الأكراد.

وذكر أن الأمريكيين يتحدثون أيضا عن إقامة منطقة أمنية معينة تحت سيطرة هذه التشكيلات المسلحة، التى يبلغ تعدادها نحو 40 ألف شخص.