الدفاع الروسية توقع عقدا لتصنيع صواريخ "أفانجارد" الفرط الصوتية







موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها وقعت عقدا لبدء إنتاج دفعة من المنظومة الصاروخية الحديثة "أفانجارد" الفرط الصوتية والمزودة بنظام دفع يعتمد على الطاقة النووية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، نقلا عن نائب وزير الدفاع الروسى يورى بوريسوف قوله: "إن منظومة (أفانجارد) التى تحدث عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا تم اختبارها بنجاح، لافتا إلى أن العمل على إنتاج هذا النوع من الصواريخ كان مهمة صعبة ".

وأضاف بوريسوف أنه من بين أكبر الصعوبات التى تواجه إنتاج هذا النوع من الصواريخ كانت إيجاد حل لحمايتها من درجات الحرارة التى تتجاوز 2000 درجة أثناء تحليقه على ارتفاع بضع عشرات من الكيلومترات داخل طبقات الجو الكثيفة.

من جهته قال مساعد الرئيس الروسى للتعاون العسكرى والتقنى فلاديمير كوجين اليوم الاثنين، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تعقد مبيعات الأسلحة الروسية، ولكن موسكو مستعدة للعمل فى أكثر الظروف تحديا لتصدر مزيدا من المعدات العسكرية لدول اخرى أكثر مما كان مخطط له مسبقا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن كوجين، قوله إن العقوبات تشكل "تحديا ومشكلة حقيقية، ولكننا نعلم كيف يمكننا التعامل معها. وتجربة العام الماضى أثبتت مدى نجاح روسيا فى العمل بنجاح رغم العقوبات المفروضة عليها".

وأكد أن خطط روسيا فيما يتعلق بتصدير الأسلحة لم تتغير، قائلا إن حجم صادرات روسيا من الأسلحة لم يتغير فى العام الحالي، ولم تنخفض حقيبة طلبات الأسلحة الروسية للعام الماضي، إذ بلغ حجم صادراتها حوالى 45 مليار دولار، وتم توقيع عقود جديدة تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار.