الدفاع الروسية تنفى انتهاك المجال الجوى لإستونيا







موسكو (أ ش أ)

نفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات السلطات الإستونية بشأن انتهاك المجال الجوى لإستونيا من قبل طائرة روسية من طراز "إيليوشين - 76".

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن طائرة من طراز "إيليوشن - 76" تابعة للقوات الجوية الروسية قامت برحلة مخططة إلى مطار فى منطقة كالينينجراد وجرى تنفيذ الرحلة على خط متفق عليه مسبقا"، مشيرا إلى أنه خلال الرحلة كان طاقم الطائرة الروسية على اتصال مع مراقبى الحركة الجوية الإستونية الذين لم يقدموا أى ادعاءات للطاقم الروسى.

وأكد البيان أن الرحلة جرت وفق القواعد الدولية لاستخدام الفضاء الجوى ولم يتم انتهاك المجال الجوى لدول أخرى.

وكانت هيئة الأركان العامة لقوات الجيش فى إستونيا قد أعنت فى وقت سابق من اليوم أن طائرة عسكرية روسية من نوع "إيليوشين-76" انتهكت المجال الجوى للبلاد. واستدعت الخارجية الإستونية سفير روسيا لديها وسلمته مذكرة احتجاج بهذا الصدد.