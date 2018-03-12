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الخارجية الروسية: جلسة استماع البرلمان البريطانى حول الجاسوس "عرض فى سيرك"

الإثنين، 12 مارس 2018 08:54 م
الخارجية الروسية: جلسة استماع البرلمان البريطانى حول الجاسوس "عرض فى سيرك" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





موسكو (أ ش أ)
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وصفت وزارة الخارجية الروسية جلسة استماع البرلمان البريطانى حول قضية الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال بأنها "عرض فى سيرك".

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا " إن الاستنتاج واضح ، هذه حملة سياسية ودعائية تقوم على الاستفزاز".

وعلى صعيد متصل، اتهمت السفارة الروسية فى لندن، اليوم الإثنين، الحكومة البريطانية بممارسة "لعبة بالغة الخطورة"، فى طريقتها للتحقيق فى تسمم عميل مزدوج روسي سابق.

وقال المتحدث باسم السفارة ـ فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ـ إن سياسة الحكومة البريطانية الحالية تجاه روسيا تعتبر لعبة خطرة للغاية مع الرأى العام البريطانى، مضيفا أن هذا يوجه التحقيق ضمن مسار سياسى عديم الجدوى ، وينطوى على عواقب خطيرة طويلة الأجل على علاقاتنا الثنائية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد قال، فى وقت سابق اليوم ، إنه يتوجب على بريطانيا أن تكتشف حقيقة ما حدث للجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال قبل أن تتهم روسيا بتسميمه.

وجاءت التصريحات التى أدلى بها بوتين فى رد على تساؤل صحفى بريطانى حول إذا ما كانت روسيا تقف خلف محاولة اغتيال الجاسوس السابق وابنته.

يُذكر أن سكريبال كان يعمل كمسئول استخباراتى عسكرى سابق، وتم تجنيده للعمل لصالح الاستخبارات البريطانية، ولكنه تم العفو عنه حيث انتقل إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل جواسيس بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

 


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