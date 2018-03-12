الخارجية الإيرانية: لم يتم تحديد هوية المعتدى على مقر إقامة سفيرنا بفيينا







كتبت إسراء أحمد فؤاد

فى أول تعليق من الخارجية الإيرانية على الهجوم على مقر إقامة سفير طهران فى فيينا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى أنه لم يتم تحديد هوية المعتدى على مقر إقامة السفير الإيرانى بفيينا.

وهاجم رجل نمساوى بحوزته سكين أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير إيران فى النمسا، فقام الحارس بقتله بسلاح الخدمة، وقال هارالد موسر المتحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة إن المهاجم قتل فى مكان الهجوم، وأضاف أن الوقائع حدثت فى أحد الأحياء السكنية بفيينا.

وأضاف قاسمى، في تصريح لوكالة فارس، الإيرانية اليوم الاثنين، أن الشرطة النمساوية حضرت فى مكان الاعتداء فور وقوعه وبدأت عمليات التحقيق.

وأوضح وفقا للمعلومات التى حصلت عليها فأن مهاجما نمساويا يحمل سكينا، لم تحدد هويته بعد، حاول الدخول إلى مقر إقامة السفير الإيرانى لدى فيينا عند الساعة 23:30 مساء أمس الأحد لكن الحارس تصدى له ما أدى إلى إصابته وقد نقل إلى المستشفى لتلقى العلاج فيما قتل المهاجم بإطلاق النار عليه من قبل الحارس.

وتابع أن المعتدى كان شابا يبلغ عمره نحو 26 عاما وهو مواطن نمساوى فيما يبدو لكن هويته وبواعثه من الهجوم لم تحدد بعد فيما حضرت قوات الشرطة إلى مكان وقوع الحادث وبدأت تحقيقاتها وتتابع الموضوع.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن السفير الإيرانى فى النمسا عبادالله مولائي بصحة جيدة، والعملية أسفرت عن جرح الحارس الذى يرقد فى المستشفى حاليا لتلقى العلاج.