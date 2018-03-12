الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بشقة سكنية دون إصابات بشرية







الإسكندرية أسماء على بدر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى شقة سكنية بالإسكندرية، وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الاسكندرية إخطارا من مأمور قسم مينا البصل بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 96 شارع شداد منطقة الورديان – دائرة القسم .

وانتقل مأمور وضباط القسم.. وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثانى مساحتها حوالى 80 مترا ونشب حريق بصالة الشقة، مما أدى لاحتراق محتوياتها بالكامل "دون حدوث إصابات " .

بسؤال قاطن الشقة ح م ع 54 سنة ميكانيكى أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة لجهاز الكمبيوتر ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل وجارى العرض على النيابة.