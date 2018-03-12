الحكومة التركية: سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا

الحكومة التركية: سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريباالإثنين، 12 مارس 2018 08:10 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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قال متحدث باسم الحكومة التركية اليوم الاثنين، إن تركيا ستطهر قريبا بلدة عفرين السورية من المسلحين وإنها سيطرت بالفعل على أكثر من نصف المنطقة.
وقال المتحدث الرسمى بكر بوزداج للصحفيين "طهرنا 1102 كيلومتر مربع فى عفرين من الإرهابيين، سنصل قريبا إلى وسط البلدة ونطهره أيضا".
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