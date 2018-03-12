الحشد الشعبى بالعراق: تدمير انفاق ومستودعات للأسلحة تابعة لتنظيم داعش بكركوك

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أعلنت قوات الحشد الشعبى فى العراق، الاثنين، عن تطهير ١٦ قرية واعتقال عدد من المشتبه بهم جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبى فرع الشمال، على الحسينى - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية مساء اليوم - إن العملية الأمنية التى انطلقت أمس مستمرة فى تطهير قرى ناحية الرياض (٥٥ كم جنوب غربى كركوك)، حيث نجحت قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبى فى تطهير ١٦ قرية وتدمير مضافات وأنفاق ومستودعات للأسلحة تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وأوضح الحسينى أن القوات تمكنت من اعتقال عدد من المشتبه بهم والتدقيق فى هوياتهم، حيث يتم الإفراج من لم يتورط مع تنظم (داعش) الإرهابي، مضيفًا أن القوات العراقية المشتركة بدأت أمس الأحد عملية أمنية لتطهير قرى وأحياء جنوب غرب مدينة كركوك من فلول تنظيم داعش.