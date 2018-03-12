الجيش الروسى: 76 مدنيا غادروا الغوطة الشرقية بسوريا عبر ممر إنسانى







كتب إبراهيم حسان

أعلن الجيش الروسى، أن 76 مدنيا غادروا الغوطة الشرقية بسوريا عن طريق ممر إنساني.

وقال الجيش الروسى، إن مسلحين قتلوا 5 أشخاص كانوا يحاولون الخروج من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنسانى، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.