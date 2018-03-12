الجيش الروسى: 76 مدنيا غادروا الغوطة الشرقية بسوريا عبر ممر إنسانى

الجيش الروسى: 76 مدنيا غادروا الغوطة الشرقية بسوريا عبر ممر إنسانىالإثنين، 12 مارس 2018 11:32 م
القوات الروسية فى سوريا
كتب إبراهيم حسان
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أعلن الجيش الروسى، أن 76 مدنيا غادروا الغوطة الشرقية بسوريا عن طريق ممر إنساني.
وقال الجيش الروسى، إن مسلحين قتلوا 5 أشخاص كانوا يحاولون الخروج من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنسانى، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.
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