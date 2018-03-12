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الجالية المصرية بأوكرانيا تجهز حافلات لنقل المصريين للتصويت فى الانتخابات

الإثنين، 12 مارس 2018 06:27 م
الجالية المصرية بأوكرانيا تجهز حافلات لنقل المصريين للتصويت فى الانتخابات الجالية المصرية - أرشيفية





كتب مؤمن مختار
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أعلنت الجالية المصرية فى أوكرانيا عن تنظيمها لعملية نقل أبنائها المصريين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية، والتى ستجرى بمقر السفارة المصرية فى كييف.

وأوضحت الجالية المصرية أنه خلال أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 16 و17 و18 مارس الجارى، سيتم نقل المصريين فى كافة أنحاء أوكرانيا للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس مصر القادم.

وأشارت الجالية المصرية وفقا لرئيس الجالية وليد عطية، أنه سيتم نقل المواطنين انطلاقا من الحس الوطنى والحرص الشديد على الصوت المصرى الثمين وأداء الواجب الوطنى فى هذا اليوم العظيم.

وأكدت أنه ستنطلق الحافلات من مختلف المدن مساء الجمعة الموافق 16 مارس 2018، للمشاركة بعملية التصويت يومى السبت 17 مارس والأحد 18 مارس، بدءًا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءًا.

وتهيب الجالية بالمواطنين من مختلف المدن بضروة المشاركة لحرصها الشديد على أصوات مواطنيها كى يقدموا أنصع صورة للمصرى فى الخارج.


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