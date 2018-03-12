الثلاثاء.. حكومة الوفاق الفلسطينية تتوجه لغزة لافتتاح محطة لمعالجة الصرف الصحى







رام الله (أ ف ب)

أعلن الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينى أن رئيس الحكومة رامى الحمد الله سيتوجه إلى قطاع غزة الثلاثاء، لافتتاح محطة معالجة المياه العادمة فى شمال القطاع.

وقال يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة لوكالة فرانس برس، "سيصل غدا الثلاثاء إلى غزة برفقة اللواء ماجد فرج لافتتاح محطة معالجة المياه المبتذلة".

ومن ناحيته قال مصدر فى الحكومة إن الحمد الله "سيجرى لقاء مع قيادة حركة حماس لبحث جدى حول دفع المصالحة وتمكين كامل للحكومة فى قطاع غزة لخطورة الأوضاع الحالية وذلك قبل التوجه وفد السلطة الفلسطينية إلى روما للمشاركة فى مؤتمر دعم الأنروا" فى 15 مارس بروما.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة "بانتظار موافقة حماس على تسليم كامل للجباية والمعابر والقضاء والشرطة بما يضمن تسلم الحكومة لكافة مسئولياتها فى القطاع بشكل طبيعى وقانونى"، مبينا أن "هذه خطوة ستؤدى إلى تنظيم الوضع الحكومى واستيعاب حوالى 20 ألف موظف مدنى بينهم عناصر الشرطة المدنية".