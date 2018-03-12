التحرى عن الضحايا السابقين لعاطلين سقطا بسيارة مسروقة فى أطفيح







كتب أحمد الجعفرى

يواصل رجال مباحث الجيزة التحرى لكشف هوية الضحايا السابقين لعاطلين ألقت قوة القبض عليهما لاتهامهما بسرقة سيارة نقل.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة جنوب الجيزة والذى تضمن حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات،فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات.

كانت البداية بتلقى بلاغ من قائد السيارة بسرقتها وأفاد بأن بها جهاز تتبع "جى بى إس"، فتتبعها رجال المباحث، وتبين أنها بطريق الكريمات، فتم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهما وتبين أنهما عاطلان.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بواسطة مفتاح مصطنع، وكانا يستعدان لبيعها لأحد عملائهما، فتحرر لهما ملحقا للمحضر الأصلى وأحالهما اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة حيث تولت التحقيق.