التحرى عن الضحايا السابقين لعاطلين سقطا بسيارة مسروقة فى أطفيح

التحرى عن الضحايا السابقين لعاطلين سقطا بسيارة مسروقة فى أطفيحالإثنين، 12 مارس 2018 12:00 ص
سرقة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
يواصل رجال مباحث الجيزة التحرى لكشف هوية الضحايا السابقين لعاطلين ألقت قوة القبض عليهما لاتهامهما بسرقة سيارة نقل.
يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة جنوب الجيزة والذى تضمن حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات،فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات.
كانت البداية بتلقى بلاغ من قائد السيارة بسرقتها وأفاد بأن بها جهاز تتبع "جى بى إس"، فتتبعها رجال المباحث، وتبين أنها بطريق الكريمات، فتم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهما وتبين أنهما عاطلان.
وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بواسطة مفتاح مصطنع، وكانا يستعدان لبيعها لأحد عملائهما، فتحرر لهما ملحقا للمحضر الأصلى وأحالهما اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة حيث تولت التحقيق.
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة