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الإثنين، 12 مارس 2018 04:11 ص
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استجابة لـ"اليوم السابع"

البيئة تشكل لجنة لفحص مصرف فرسيس بالغربية

الإثنين، 12 مارس 2018 04:00 ص
البيئة تشكل لجنة لفحص مصرف فرسيس بالغربية المصرف





الغربية - مصطفى عادل
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استجابة لما نشرته "اليوم السابع" حول مشكلة تلوث مصرف الخضراوية العمومى المار بقرى فرسيس مركز زفتى بمحافظة الغربية، شكلت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا، لجنة لمعاينة المصرف محل الشكوى حيث إن مصرف الخضراوية العمومى يمر جزء منه أمام قرية كفر فرسيس مركز زفتى.

وتبين وجود بعض المخلفات الملقاة على جسر المصرف ووجود بعض وصلات الصرف الصحى الخاصة بالمنازل على المصرف مباشرة، وتم أخذ عينات لتحليلها كما تم التنبيه على مسئولى الصرف بمركز زفتى بضرورة غلق تلك الوصلات غير الشرعية وإزالتها كما تم التنبيه على الجهة الإدارية بزفتى برفع والتخلص الأمن من كل التراكمات من المخلفات الموجودة على جسرى المصرف.

وتم التنبيه على مسئولى الرى بزفتى بضرورة رفع كل نواتج التطهير الموجودة على جانبى المصرف والتخلص الأمن منها، ومخاطبة جميع الجهات المعنية وجارٍ المتابعة عن طريق الفرع حتى يتم القضاء على المشكلة موضوع الشكوى.

كان "اليوم السابع" قد نشر معاناة المئات من أهالى قرية كفر فرسيس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية فى كارثة بيئية بسبب انتشار العديد من الحشرات والزواحف بمصرف متواجد وسط المنطقة السكنية بالقرية، والتى أصابت المواطنين بالأمراض المختلفة.

 


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