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البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف تعاملات اليوم مدفوعة بمشتريات الأجانب

الإثنين، 12 مارس 2018 12:49 م
البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف تعاملات اليوم مدفوعة بمشتريات الأجانب البورصة المصرية - أرشيفية





كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها فى منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
وبحسب شاشة التداول، ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.93%، وصعد مؤشر "إكس 50" بنسبة 1.60%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.84%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.97%، ومؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا 1.18%، وصعد مؤشر بورصة النيل 0.39%.
 
 

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