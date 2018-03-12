البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانبالإثنين، 12 مارس 2018 12:10 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.93%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.60%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.84%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.97%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39%.
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