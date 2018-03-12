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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "تى بى أى" لخدمات السداد بقيمة 21 مليون جنيه

الإثنين، 12 مارس 2018 07:52 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "تى بى أى" لخدمات السداد بقيمة 21 مليون جنيه البورصة المصرية - أرشيفية





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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة تى بى اى مصر لحلول وخدمات السداد لعدد 163 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الاثنين بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة اى هوم للتسويق العقارى وإدارة الأصول والعقارات لعدد 100 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 25 مليون جنيه بكمية تداول 326 ألف ورقة مالية منفذة لعدد 18 شركة.

 

 


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