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البرلمان العراقى: استهداف المسيحيين تهديد خطير لابد من التصدى له بكل الطرق

الإثنين، 12 مارس 2018 02:38 ص
البرلمان العراقى: استهداف المسيحيين تهديد خطير لابد من التصدى له بكل الطرق رئيس البرلمان العراقى سليم الجبوري





وكالات
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أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن استهداف المسيحيين هو استهداف مباشر للوحدة الوطنية، معتبرا أن ذلك هو تهديد خطير لابد من التصدى له بكل الطرق والوسائل.

وقال الجبورى فى بيان نشرته "السومرية نيوز"، إن "ما تعرض له العراق بجميع مكوناته وخصوصا المسيحيين يندرج ضمن محاولات إثارة الفرقة والنعرات بين أبناء المجتمع والتى تهدف إلى إفراغ البلد من طاقاته ومكوناته الأصيلة"، مبينا أن "استهداف المسيحيين هو استهداف مباشر للوحدة الوطنية".

وأضاف أن "الجريمة الأخيرة التى طالت إحدى العوائل المسيحيية لا تقل خطرا وتهديدا عن المحاولات السابقة حتى وأن كان بدافع السرقة أو أى دوافع أخرى"، مطالبا الأجهزة الأمنية فى عموم العراق بـ" تحمل مسؤولياتها فى حماية جميع المواطنين".

وتابع: " لقد اثبت المسيحيين حبهم العميق لبلدهم ولإخوانهم العراقيين من خلال الصبر والثبات الذى تحلو به رغم فداحة الخسائر وعظم التحديات".

وكان مصدر مطلع أفاد، يوم الجمعة، بأن طبيبا واثنين من فراد عائلته قُتلوا طعنا بسكاكين بعد اقتحام منزله من قبل مسلحين فى منطقة المشتل شرقى بغداد، فيما أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت، عن اعتقال مجموعة أشخاص يشتبه بتورطهم فى الجريمة.

 


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