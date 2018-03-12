البرلمان التركى يجرى تغييرات بالقانون الانتخابى تعطى أردوغان الحكم مدى الحياة







أنقرة (أ ش أ)

بدأ البرلمان التركى اليوم الإثنين، مناقشة إجراء تغييرات فى قانون الانتخابات الرئاسية، والتى يرى الناقدون أنها مصاغة بهدف دعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى إحكام سلطاته إلى جانب احتمال حدوث تزوير انتخابى.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن التغيرات ستسمح لحزب التنمية والعدالة الحاكم بتكوين تحالف رسمى مع حزب الحركة القومية، مما سيسمح للأحزاب الصغيرة بانتزاع مقاعد فى البرلمان حتى فى حال عدم حصولها على نسبة الـ 10% من أصوات الناخبين المقررة لدخول أى حزب للبرلمان أو ما يعرف بـ"العتبة الانتخابية" ، مشيرة إلى أنه فى المقابل سيحصل أردوغان على الدعم المستمر من حزب الحركة القومية.

وأضافت الشبكة أن الرئيس التركى يحتاج الحصول على نسبة 51% من أصوات الناخبين للحفاظ على منصبه فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل ، فيما تشير المعارضة إلى أن بعض التعديلات الأخرى التى يتم النظر فيها من بينها السماح بتعداد بطاقات الاقتراع غير المدونة بطوابع رسمية سيؤدى إلى حدوث تزوير فى الانتخابات.