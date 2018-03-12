video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

البحر الأحمر تناقش الاستعداد للاحتفال بعيد الأم وتكريم المثاليات

الإثنين، 12 مارس 2018 02:17 م
البحر الأحمر تناقش الاستعداد للاحتفال بعيد الأم وتكريم المثاليات جانب من الاجتماع





البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

عقد اللواء عصام الليثى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، اليوم، اجتماعا ناقش خلاله استعدادات المحافظة لاحتفالات عيد الأم، بحضور أعضاء اللجنة المحلية المشكلة من التضامن الاجتماعي، والثقافة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثل للجمعية الخيرية القبطية، وممثل من أستاذة كلية التربية بالغردقة، وكذلك عدد من مديري الإدارات بالمحافظة .
 
ناقش الاجتماع، مع أعضاء اللجنة مخطط الاحتفال بعيد الأم، حيث تم الاتفاق علي تكريم 33 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلي تكريم أم مثالية على مستوى كل مدينة.
 
و شدد الليثى، على مراجعة الإجراءات اللازمة على المستوى المحلى لاختيار الأم المثالية، مؤكدا أن مشاركة الأمهات ذوى الاحتياجات الخاصة، وشدد على أن اختيار وترتيب الأمهات وفقا للضوابط والمعايير الموضوعة بهذا الشأن.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النادى العام لهيئة قناة السويس ينظم احتفالية بمناسبة عيد الأم

البحرالاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الاحتفال بعيد الام

الغردقة

سكرير عام مساعد البحر الاحمر




لا تفوتك
الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة