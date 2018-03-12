البحر الأحمر تناقش الاستعداد للاحتفال بعيد الأم وتكريم المثاليات







البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء عصام الليثى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، اليوم، اجتماعا ناقش خلاله استعدادات المحافظة لاحتفالات عيد الأم، بحضور أعضاء اللجنة المحلية المشكلة من التضامن الاجتماعي، والثقافة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثل للجمعية الخيرية القبطية، وممثل من أستاذة كلية التربية بالغردقة، وكذلك عدد من مديري الإدارات بالمحافظة .

ناقش الاجتماع، مع أعضاء اللجنة مخطط الاحتفال بعيد الأم، حيث تم الاتفاق علي تكريم 33 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلي تكريم أم مثالية على مستوى كل مدينة.

و شدد الليثى، على مراجعة الإجراءات اللازمة على المستوى المحلى لاختيار الأم المثالية، مؤكدا أن مشاركة الأمهات ذوى الاحتياجات الخاصة، وشدد على أن اختيار وترتيب الأمهات وفقا للضوابط والمعايير الموضوعة بهذا الشأن.