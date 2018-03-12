البترول: تصدير البايثيلين إلى 52 دولة بإجمالى مبيعات 351 ألف طن







كتب: أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التوسع فى صناعة البتروكيماويات يأتى حاليا على قائمة استراتيجيات الوزارة باعتبارها أحد أهم الصناعات التى تعظم القيمة المضافة.

وتدخل منتجات صناعة البتروكيماويات، فى العديد من الصناعات التكميلية، التى تعتمد عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل الاستغلال الأمثل لثرواتنا البترولية، فضلاً عن المساهمة فى توفير فرص عمل جديدة، وتسهم بشكل كبير فى استيعاب التكنولوجيات الحديثة، وتكوين كوادر شابة فى هذه الصناعة المتطورة التى تعد بحق صناعة العصر، وتسهم بقوة فى برنامج تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول، لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته ( إيثيدكو) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور وكيل أول الوزارة لشئون البترول ورؤساء هيئة البترول والقابضة للبتروكيماويات والقابضة للغازات الطبيعية ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

من جانبه، أوضح الكيميائى عبدالمجيد حجازى رئيس الشركة، أنها نجحت خلال عام 2017 فى زيادة عدد الدول التي تم التصدير إليها من 21 دولة إلى 52 دولة، منها دول أمريكا الشمالية ودول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى روسيا ودول حوض النيل، مشيراً إلى أن إجمالى مبيعات البولى إيثيلين بلغت بنهاية ديسمبر 2017 حوالى 351 ألف طن منها حوالى 89 ألف طن إجمالى مبيعات البولى إيثيلين بالسوق المحلى، كما بلغ إجمالى مبيعات البيوتادين حوالى 5.6 ألف طن بالإضافة إلى حوالى 3 آلاف طن من منتج الرافينات .



وأضاف عبدالمجيد أن التكامل مع شركات البترول فى المنطقة الجغرافية بالإسكندرية يعطى دعماً قوياً للمشروع الذى يضع العاملون فيه نصب أعينهم ملاحقة التطورات العالمية فى صناعة البتروكيماويات وقد تم بالفعل تشغيل مصنع البولى إيثيلين منخفض الكثافة لأول مرة باستخدام مادة الهكسين على خط الإنتاج الأول مما يعطى ميزات إضافية للمنتج من حيث المواصفات والتطبيقات ومواكبة متطلبات السوق العالمية ، مشيراً إلى أنه جارى طرح مناقصة تنفيذ مشروع البولى بيوتادين لإنتاج 36 ألف طن سنوياً من منتج المطاط الصناعى ( البولى بيوتادين ) باستثمارات حوالى 100 مليون دولار والذى يعتمد على توافر منتج البيوتادين من مجمع إيثيدكو كمدخلات إنتاج ، حيث يتم تصديره حالياً، وسيدخل المنتج النهائى من هذا المشروع فى حوالى 13 صناعة منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء .



وأضاف أن تشغيل محطة الكهرباء الدائمة حقق وفراً سنوياً كبيراً في استهلاك الكهرباء و أن الالتزام بالحفاظ على البيئة وتطبيق أعلى اشتراطات السلامة والصحة المهنية منح ايثيدكو جائزة أفضل مشروع في العالم من المنظمة العالمية للمياه عن مشروع المرافق فى تكنولوجيا معالجة المياه الصناعية ، و أشار الى أن الشركة تنفذ حالياً عدة مشروعات تشمل مشروع ربط محطة الكهرباء الدائمة مع الشبكة القومية وإنشاء مستودعين للتخزين ، هذا بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية ومن أهمها دراسة زيادة الطاقة الإنتاجية من الإيثيلين والبولى إيثيلين وإقامة المرحلة الثالثة من محطة الكهرباء بنظام الدورة المركبة.



كما استعرض رئيس الشركة البرامج والأساليب المتطورة التى يتم تطبيقها فى مجمع ايثيدكو لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للعاملين والمنشآت، مشيرا إلى أن عام 2017 شهد مساهمات واسعة لإيثيدكو فى تنفيذ برامج وانشطة التنمية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلى فى مجالات الصحة والتعليم والتنمية المستدامة من خلال المساهمة فى دعم المنشآت الصحية والتعليمية والمشاركة فى توفير احتياجاتها ودعم القرى المحيطة بالشركة بالمشروعات الخدمية، فضلاً عن المشاركة فى حملة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى عدة مناطق بالمجتمع المحيط والتى آتت ثمارها بنجاح.