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الإثنين، 12 مارس 2018 02:24 م
خالد صلاح
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الاستفادة من الموارد المهدرة تتصدر مناقشات الجلسة الأولى لمؤتمر بجامعة الأزهر

الإثنين، 12 مارس 2018 12:32 م
الاستفادة من الموارد المهدرة تتصدر مناقشات الجلسة الأولى لمؤتمر بجامعة الأزهر جانب من المؤتمر





كتب لؤى على
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استأنفت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر فعاليات اليوم الثانى لمؤتمرها الدولى الثانى المنعقد تحت عنوان مواردنا..حياة أولادنا"، حيث شهدت الجلسة الأولى حضورا كبيرا من جانب الباحثين والطلاب، وتناولت هذه الجلسة محور الطاقة وشارك فيها نخبة من الباحثين فى هذا الشأن كما رأس الجلسة عمداء كليات الزراعة والشريعة والقانون والدراسات الاسلامية بنات بالقاهرة.

وناقشت الجلسة عدة جوانب مهمة منها الزراعة المستدامة للطحالب الدقيقة لانتاج الوقود الحيوي والمواد الفعالة كما ناقشت كيفية تحويل قش الأرز الايثانول كبديل للطاقة، فضلا عن ضرورة إقامة نظام بيئى متكامل فى المجتمعات العمرانية الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية.

 وشهدت الجلسة مناقشت حية بين الحضور والمحاضرين تعرضت للرد على الكثير من الاستفسارات حول الاستفادة الكاملة بتلك الموارد المهمة بشكل واقعي بعيدا عن الأمور النظرية.


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