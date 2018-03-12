الاسترلينى يرتفع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو فى تعاملات الاثنين







لندن (رويترز)

ارتفع الجنيه الاسترلينى فى تعاملات اليوم الاثنين، مواصلا مكاسبه التى حققها خلال الأسبوع الماضى، مع تجدد الإقبال على المخاطرة، ما دفع المستثمرين لشراء العملة البريطانية رغم استمرار المخاوف بشأن إحراز تقدم فيما يتعلق بانسحاب لندن من الاتحاد الأوروبى عقب استفتاء "بريكست"، الذى يقطع خطوة جديدة خلال القمة التى تُعقد الشهر الجارى.

وزاد الجنيه الاسترلينى 0.2% ليسجل 1.3870 دولار أمريكى، لكنه يظل أقل كثيرا من أعلى مستوى له منذ اقتراع الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، الذى بلغ 1.4346 دولار فى أواخر يناير.

واستقر الاسترلينى مقابل اليورو، عند 88.84 بنس، فيما يخشى متعاملون ألا يتوصل المسؤولون فى بريطانيا والاتحاد الأوروبى لاتفاق انتقالى فى القمة التى تُعقد يومى 22 و23 مارس الجارى، مع تصاعد حدة الخلافات بين الجانبين فى الأيام الأخيرة.