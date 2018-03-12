video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاسترلينى يرتفع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو فى تعاملات الاثنين

الإثنين، 12 مارس 2018 02:04 م
الاسترلينى يرتفع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو فى تعاملات الاثنين الجنيه الاسترلينى - أرشيفية





لندن (رويترز)
إضافة تعليق

ارتفع الجنيه الاسترلينى فى تعاملات اليوم الاثنين، مواصلا مكاسبه التى حققها خلال الأسبوع الماضى، مع تجدد الإقبال على المخاطرة، ما دفع المستثمرين لشراء العملة البريطانية رغم استمرار المخاوف بشأن إحراز تقدم فيما يتعلق بانسحاب لندن من الاتحاد الأوروبى عقب استفتاء "بريكست"، الذى يقطع خطوة جديدة خلال القمة التى تُعقد الشهر الجارى.

وزاد الجنيه الاسترلينى 0.2% ليسجل 1.3870 دولار أمريكى، لكنه يظل أقل كثيرا من أعلى مستوى له منذ اقتراع الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، الذى بلغ 1.4346 دولار فى أواخر يناير.

واستقر الاسترلينى مقابل اليورو، عند 88.84 بنس، فيما يخشى متعاملون ألا يتوصل المسؤولون فى بريطانيا والاتحاد الأوروبى لاتفاق انتقالى فى القمة التى تُعقد يومى 22 و23 مارس الجارى، مع تصاعد حدة الخلافات بين الجانبين فى الأيام الأخيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تصنع الإلكترونيات.. افتتاح مصنعين لكابلات الفايبر بالسوق المحلى.. وكابلات الألياف الضوئية تمهد للمدن الذكية.. وزير الاتصالات: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة البداية

"بلتون" تتوقع استحواذ "المصرية للاتصالات" على 5% من سوق المحمول فى 2018

الاسترلينى

لندن

الخلافات

العملة البريطانية

المستثمرين

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة