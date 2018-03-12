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الإثنين، 12 مارس 2018 12:18 م
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مقبرة المجاهدين بالقدس ويحطم منصة الشهداء

الإثنين، 12 مارس 2018 09:36 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مقبرة المجاهدين بالقدس ويحطم منصة الشهداء قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية





رام الله (أ ش أ)
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حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، شواهد قبور عدد من الشهداء فى مقبرة المجاهدين الواقعة فى شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخى من جهة باب الساهرة (أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس والمؤدية إلى المسجد الأقصى).

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المقبرة وكسرت أقفال بوابتها الرئيسية، واعتدت على منصة الشهداء، التى تضم شواهد، وصروح عدد من شهداء المدينة المقدسة.

يذكر أنه تم مؤخرا دفن عدد من شهداء المدينة المقدسة فى هذه المقبرة التاريخية، بعد أن أفرج الاحتلال عن جثامينهم المحتجزة من ثلاجاته.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 27 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال داهم عددا من المنازل أثناء علميات الاعتقال، فقد اقتحمت قواته بلدة العيسوية فى القدس واعتقلت 10 فلسطينيين، وفى قلقلية بشمال الضفة تم اعتقال 8 آخرين، بالإضافة إلى شاب من طولكرم، وشابين من أريحا وسط الضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من الخليل جنوب الضفة، واستولت على مبالغ مالية من المنازل التى قام بتفتيشها، وداهمت عدة أحياء بالمدينة وبلدتى السموع ويطا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتى سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات المواطنين؛ ما تسبب فى إعاقة مرورهم.


 


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