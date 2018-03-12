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الإثنين، 12 مارس 2018 11:26 م
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الاتحاد الأوروبى ينتقد الحمائية وسط تصاعد الخلاف مع ترامب

الإثنين، 12 مارس 2018 05:59 م
الاتحاد الأوروبى ينتقد الحمائية وسط تصاعد الخلاف مع ترامب الاتحاد الأوروبى





بروكسل (أ ف ب)
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أعلن الاتحاد الأوروبى الاثنين، أنه لن يذعن أمام الحمائية وسط الخلاف مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب قراره فرض رسوم على صادرات الفولاذ والألومنيوم.

ويأتى هذا التصريح من بروكسل بعد أن استهدف ترامب أوروبا بالذات فى الخلاف التجارى المتصاعد، مهددا بفرض ضريبة على واردات السيارات الألمانية إذا لم يزيل الاتحاد الأوروبى العراقيل أمام المنتجات الأمريكية.

ويأتى تهديد ترامب فى إطار الخلاف الذى أثاره باعلانه فرض رسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألومنيوم، رغم أن إدارته وشعارها "أمريكا أولا" قالت إنها ستدرس إعفاء بعض الدول، إضافة إلى المكسيك وكندا اللتين أعفيتا من هذه الرسوم.

وأوجع إعلان ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على الفولاذ المستورد و10% على الالمنيوم الاتحاد الاوروبي، وشكل مفاجأة لحلفاء الولايات المتحدة ولكثيرين فى واشنطن.

وقالت مفوضة التجارة فى الاتحاد الأوروبى سيسيليا مالسترويم "فى بعض الأماكن يلومون التجارة على التاثيرات الناجمة عن العولمة، ويستخدمونها كبش محرقة أو يعتقدون أنهم قادرون على العيش خلف جدران وحدود".

 


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