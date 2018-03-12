الاتحاد الأوروبى يمنح أوكرانيا قرضًا بقيمة مليار يورو لتحسين الاقتصاد







كييف (أ ش أ)

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسية الأمنية فيدريكا موجرينى أن الاتحاد الأوروبى سيمنح أوكرانيا قرضًا قيمته مليار يورو.

وقالت موجرينى - للمراسلين أثناء زيارتها للعاصمة الأوكرانية كييف حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - إن القرض المقدم لابد أن يدعم استقرار الاقتصاد الأوكراني والإصلاحات الهيكلية.

وفيما يتعلق بالتزام الاتحاد الأوروبى بدعم أوكرانيا، أشارت موجرينى إلى أن أوروبا لديها حذر متزايد من بطء وتيرة إجراء الإصلاحات المدعومة، مطالبة كييف بإنشاء محكمة مكافحة الفساد كما تعهدت، وحثت الحكومة الأوكرانية على الاستجابة لاتفاقات السلام الموقعة في عام 2015 التي تقضي بإقامة الهدنة بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا.

يذكر أن أوكرانيا تحاول جاهدة لتحسين أوضاع اقتصادها بعد تضرره بشكل كبير بسبب النزاع المسلح بين الجيش الأوكرانى والانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد.