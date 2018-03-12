الاتحاد الأوروبى: قوات حفظ السلام بدونباس تتعهد بالالتزام الكامل باتفاقات مينسك







كييف (أ ش أ)

صرّحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيرينى بأن قوات حفظ السلام فى إقليم دونباس، غير الخاضع للسيطرة الأوكرانية، تتعهد بالتنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن موجيرينى أعلنت ذلك، فى كلمة فى جامعة (تاراس شيفتشينكو) الوطنية بالعاصمة الأوكرانية كييف.

ونوهت موجيرينى إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم الدعم لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والبعثة الخاصة التابعة لها لمراقبة الوضع فى أوكرانيا.

وشددّت على أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود التى يضطلع بها كل من الاتحاد الأروبى، والدول الأعضاء به، ومنظمة الأمن والتعاون وبعثة الرصد الخاصة، تحت مظلة الأمم المتحدة، من أجل ضمان تحقيق السلام شرق أوكرانيا.