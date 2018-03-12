الإمارات تعرض التكفل بإعادة إعمار منارة الحدباء الشهيرة فى الموصل







بغداد (أ ف ب)

أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، أن الإمارات تقدمت بمبادرة للتكفل بإعادة إعمار جامع النورى ومنارة الحدباء الشهيرة فى الموصل.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، فى بيان أن السفير الاماراتى فى بغداد حسن احمد الشحى نقل هذا العرض الى العبادى الذى استقبله الاحد.

واضاف البيان ان "السفير الاماراتى قال أن مندوبا خاصا من دولة الامارات العربية المتحدة سيأتى الى بغداد لهذا الغرض".

ودمّر مسجد النورى ومنارته الحدباء، المعلم الشهير فى الموصل الذى يعود الى القرن الثانى عشر، فى يونيو 2017 وقال الجيش العراقى ان مقاتلى تنظيم الدولة الاسلامية الجهادى فجروا المسجد ومنارته قبل انسحابهم من المكان. وكان زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابوبكر البغدادى اعلن "خلافته" خلال ظهوره العلنى اليتيم، من هذا المسجد فى 2014.

وكان التنظيم المتطرف حاول ممارسة "تطهير ثقافي" فى العراق من خلال تدمير معالم تاريخية ورموز دينية للمسلمين والمسيحيين.

والمدينة القديمة فى الموصل كانت تحيط بها أسوار تعود الى القرن الحادى عشر (دمرت فى القرن العشرين) ويحدها من الجانب الشرقى نهر دجلة وتبلغ مساحتها ثلاثة كيلومترات مربعة، وكانت القلب النابض لهذه المدينة التى ظلت لقرون عدة ملتقى المبادلات التجارية بين المتوسط والهند وايران.

ومسجد النورى الذى يحمل اسم نور الدين الزنكى موحد سوريا والذى حكم لفترة الموصل وأمر ببنائها فى 1172، كان دمر وأعيد إعماره فى 1942 فى إطار مشروع تجديد.

والمنارة الحدباء للمسجد التى حافظت على هيكلها لفترة تسعة قرون هى المعلم الوحيد الباقى من المبنى الاصلى للمسجد. وكانت المنارة المزينة باشكال هندسية من الطوب رمزا للموصل. وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار عراقي.