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الإحصاء: 5 محافظات تستحوذ على 41.4% من إجمالى عدد الأسر المصرية بالجمهورية

الإثنين، 12 مارس 2018 12:00 ص
الإحصاء: 5 محافظات تستحوذ على 41.4% من إجمالى عدد الأسر المصرية بالجمهورية اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء





كتبت- هبة حسام
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استحوذت 5 محافظات بالجمهورية، على 41.4% من إجمالى عدد الأسر المصرية بالجمهورية، البالغ عددها 23.455 مليون أسرة، وتمثلت تلك المحافظات –وفقاً لبيانات تعداد سكان مصر لعام 2017- فى محافظة القاهرة، والتى استحوذت على النسبة الأعلى من بين المحافظات الخمس بـ 11.1%، تلاها محافظة الجيزة، بنسبة 9.2%، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة الشرقية، والتى استحوذت على نسبة 7.4%.

أما المركز الرابع، فجاءت به محافظة الدقهلية، والتى استحوذت على 7.1% من جملة عدد الأسر المصرية، تلاها محافظة البحيرة، بنسبة 6.6%، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاء عدد الأسر فى كل محافظة من المحافظات الخمس المذكورة، والتى يرتفع بها العدد، كالتالى: "2.595 مليون أسرة بمحافظة القاهرة، 2.154 مليون أسرة بمحافظة الجيزة، 1.728 مليون أسرة بمحافظة الشرقية".

وفى محافظتى الدقهلية والبحيرة بلغ عدد الأسر، 1.668 مليون أسرة، 1.544 مليون أسرة، على التوالى، أما متوسط حجم الأسرة فى تلك المحافظات فتراوح بين 3- 4 أفراد، وفى المقابل جاءت المحافظات التى يعيش بها أقل عدد من الأسر بالجمهورية، والتى لم تصل نسبتهم إلى 2% من إجمالى عدد الأسر المصرية، متمثلة فى "جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، الوادى الجديد، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط".

وجاءت نسبة الأسر التى تعيش فى كل محافظة من المحافظات السابقة، باعتبارها أكثر المحافظات انخفاضاَ فى نسبة الأسر التى تعيش بها من جملة الأسر المصرية "بنسبة لم تصل إلى 2%"،،،

 

كالتالى..
 

- محافظة جنوب سيناء، يعيش بها 0.1% من جملة الأسر المصرية بـ 23.868 ألف أسرة.

- محافظة الوادى الجديد، يعيش بها 0.2% من جملة الأسر المصرية بـ 58.591 ألف أسرة.

- محافظة البحر الأحمر، يعيش بها 0.4% من جملة الأسر المصرية بـ 87.620 ألف أسرة.

- محافظة مطروح، يعيش بها 0.4% من جملة الأسر المصرية بـ 90.017 ألف أسرة.

- محافظة شمال سيناء، يعيش بها 0.4% من جملة الأسر المصرية بـ 98.054 ألف أسرة.

- محافظة السويس، يعيش بها 0.8% من جملة الأسر المصرية بـ 183.962 ألف أسرة.

- محافظة بورسعيد، يعيش بها 0.8% من جملة الأسر المصرية بـ 191.423 ألف أسرة.

- محافظة الأقصر، يعيش بها 1.3% من جملة الأسر المصرية بـ 295.602 ألف أسرة.

- محافظة الإسماعيلية، يعيش بها 1.4% من جملة الأسر المصرية بـ 321.708 ألف أسرة.

- محافظة أسوان، يعيش بها 1.4% من جملة الأسر المصرية بـ 329.386 ألف أسرة.

- محافظة دمياط، يعيش بها 1.6% من جملة الأسر المصرية بـ 378.219 ألف أسرة.

 

ويوضح الجدول التالى تفاصيل عدد الأسر وتوزيعهم النسبى على مستوى محافظات الجمهورية، ومتوسط حجم الأسرة فى كل محافظة.

 

جانب من بيانات جهاز الإحصاء
جانب من بيانات جهاز الإحصاء

 


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