"الأوقاف": إطلاق قافلة دعوية لوادى النطرون الجمعة المقبلة

"الأوقاف": إطلاق قافلة دعوية لوادى النطرون الجمعة المقبلةالإثنين، 12 مارس 2018 08:04 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى وادى النطرون بمحافظة البحيرة، الجمعة المقبلة، حيث تكون الخطبة الموحدة تحت عنوان: "البر والوفاء".
وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، أن القافلة تضم كلا من "الشيخ محمد إسماعيل محمد أحمد، والشيخ أحمد محمد محمود محمد، والشيخ أحمد حسينى عطية سويلم، والشيخ عادل عبد الرحيم عبد العاطى".
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