الأمن العام ينفذ 53 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، بإِشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام فى ضبط 112 قضية مخدرات، و46 متهما ومراقبا هاربين، وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 53559 حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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