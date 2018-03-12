الأمن العام ينفذ 53 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة







كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، بإِشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام فى ضبط 112 قضية مخدرات، و46 متهما ومراقبا هاربين، وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 53559 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.