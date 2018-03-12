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الأمن العام ينفذ 53 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الإثنين، 12 مارس 2018 01:43 م
الأمن العام ينفذ 53 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، بإِشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام فى ضبط 112 قضية مخدرات، و46 متهما ومراقبا هاربين، وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 53559 حكما قضائيا متنوعا.

 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


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