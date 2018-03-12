الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات الإنسانية للغوطة وإجلاء حالات طبية







أ ف ب

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الاثنين، على إيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى الغوطة الشرقية وإجلاء حالات طبية.

وطالبت المسودة التى أعدتها أمريكا الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش بسرعة إعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال.