الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات الإنسانية للغوطة وإجلاء حالات طبية

الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات الإنسانية للغوطة وإجلاء حالات طبيةالإثنين، 12 مارس 2018 05:46 م
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
أ ف ب
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حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الاثنين، على إيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى الغوطة الشرقية وإجلاء حالات طبية.
وطالبت المسودة التى أعدتها أمريكا الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش بسرعة إعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال.
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