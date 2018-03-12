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الأمم المتحدة تطالب بإجلاء 1000 حالة طبية من الغوطة الشرقية

الإثنين، 12 مارس 2018 03:24 م
الأمم المتحدة تطالب بإجلاء 1000 حالة طبية من الغوطة الشرقية الغوطة الشرقية- أرشيفية





(أ ف ب)
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أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى سوريا، اليوم الاثنين، الحاجة العاجلة لاجلاء ألف حالة طبية من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وقالت الناطقة باسم المكتب ليندا توم لوكالة فرانس برس "هناك أكثر من ألف شخص بحاجة الى إجلاء طبى" موضحة أن "معظمهم من النساء والأطفال".

من جانبه استعادت قوات الجيش السورى ،اليوم الاثنين، السيطرة الكاملة على بلدة أفتريس فى الغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات من الجيش السورى استعادت السيطرة على قرية أفتريس بشكل كامل بعد اجتثاث آخر تجمعات إرهابيى تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة له .

وأضافت أن الجيش السورى قام بتأمين خروج عدد من العائلات المحتجزة لدى التنظيمات الإرهابية على محور مديرا فى الغوطة الشرقية، فيما واصل الإرهابيون منع المدنيين من الخروج عبر ممر "جسرين - المليحة"؛ تمهيدًا لنقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة بريف دمشق.


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