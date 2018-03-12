الأمم المتحدة:الهجوم التركى على عفرين خلف العديد من القتلى ونزوح المدنيين

الأمم المتحدة:الهجوم التركى على عفرين خلف العديد من القتلى ونزوح المدنيينالإثنين، 12 مارس 2018 05:40 م
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس
كتب أيمن رمضان
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس،إن الهجوم التركى على عفرين واستهداف تركيا عناصر الأكراد أدى إلى نزوح الكثير من المدنيين، بالإضافة إلى أن الهجوم خلف العديد من القتلى والجرحى.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولى بشأن الوضع فى سوريا ، أن الوضع الإنساني في الغوطة مزر ووصول المساعدات الإنسانية للغوطة نتيجة الحصار.
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