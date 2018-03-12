استثناء حظائر الماشية والدواجن من تصريح الطيران قبل البناء بالوادى الجديد







(أ.ش.أ)

قرر محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم، استثناء حظائر الثروة الحيوانية، وعنابر الدواجن، من استخراج تصريح الطيران قبل الشروع فى البناء، فى إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة المشروعات الإنتاجية ولجذب وتشجيع الاستثمار.

وقال على نجاح مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ببيان له، إن القرار نص على أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية، إصدار ترخيص بالبناء أو التعلية أو بالتعديل فى مناطق الاتفاق الجوى، إلا بعد صدور ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدنى، وأن القرار يسمح باستثناء المواطنين المتقدمين لبناء حظائر تربية الماشية وعنابر الدواجن بإعفائهم من استخراج تصريح الطيران المدنى للتيسير على المواطنين وتشجيعا للمشروعات المنتجة.

وأوضح أن القرار جاء بناء على طلب عدد كبير من أهالى المحافظة بعدما تسبب إلزام المواطنين المتقدمين لبناء الحظائر والعنابر بالحصول على تصريح الطيران، قبل الشروع فى البناء، وهو الأمر الذى تسبب فى عرقلة تنفيذ مثل هذه المشروعات طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن قرار الاستثناء سوف يسهم فى حدوث انفراجة كبيرة وطفرة هائلة للتوسع فى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى بالوادى الجديد.