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الإثنين، 12 مارس 2018 06:15 م
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ارتفاع حصيلة قتلى الاعتداء الإرهابى فى إيران إلى 4 أشخاص

الإثنين، 12 مارس 2018 03:52 م
ارتفاع حصيلة قتلى الاعتداء الإرهابى فى إيران إلى 4 أشخاص الشرطة الإيرانية -أرشيفية





(أ ف ب)
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قتل أربعة "إرهابيين" تسللوا من "بلد مجاور" فى هجوم على نقطة مراقبة عسكرية، فى محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية القريبة من الحدود الباكستانية، وفق العميد محمد مارانى، أحد قادة الحرس الثورى.

وبهذا التصريح الذى أدلى به للتلفزيون يرفع حصيلة القتلى إلى أربعة بدلا من ثلاثة مهاجمين اعلن مقتلهم الحرس الثورى فى بيان فى وقت سابق.

وقع الهجوم الأحد فى جنوب شرق ايران، قرب مدينة سرفان فى محافظة سيستان-بالوشيستان التى تبعد حوالى 50 كلم عن الحدود الباكستانية، كما ذكر بيان الحرس الثورى، مضيفا ان اثنين من مقاتليه أصيبا خلال التصدى للهجوم الذى قتل خلاله أحد المهاجمين لدى تفجيره سترة ناسفة.

ومن دون ان يذكر باكستان، قال العميد مارانى أن "الإرهابيين استخدموا أراضى بلد مجاور" لشن هجومهم.

أخذت إيران فى الماضى على باكستان دعم مجموعة جيش العدل الجهادية التى تتهمها السلطات الإيرانية بشن عدد كبير من العمليات المسلحة فى سيستان-بالوشيستان.

والمواجهات المسلحة بين قوات الأمن ومختلف المجموعات الإجرامية او "الإرهابية"، مألوفة فى محافظة سيستان-بالوشيستان التى يشكل السنة والبالوش أكثرية سكانها، فيما يعد الشيعة 90% من الشعب الإيرانى الذى ينتمى ثلثاه إلى الأتنية الفارسية.

من 2005 الى 2010، أدى تمرد قامت به مجموعة بالوتشية سنية هى جند الله إلى زعزعة الاستقرار فى سيستان-بالوشيستان. وقد توقفت عمليا انشطة هذه المجموعة بعد اعدام قائدها فى منتصف 2010.


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