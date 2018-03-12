ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية بمدينة نيويورك لـ 5 قتلى







واشنطن (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية وسقوطها فى نهر بمدينة نيويورك.

وذكرت شبكة (سى.إن.إن) الأمريكية اليوم الاثنين، أن قائد المروحية تمكن من القفز والنجاة بحياته، مشيرة إلى أن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما فى الحال، بينما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى المستشفى حيث لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

أوضحت الشبكة أنه لم يتسن بعد معرفة الأسباب التى أدت إلى تحطم المروحية التابعة لشركة (ليبرتى)، التى تنظم رحلات سياحية جوية فوق مدينة نيويورك.