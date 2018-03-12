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الإثنين، 12 مارس 2018 12:15 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية بمدينة نيويورك لـ 5 قتلى

الإثنين، 12 مارس 2018 10:42 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية بمدينة نيويورك لـ 5 قتلى تحطم مروحية ـ صورة أرشيفية





واشنطن (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية وسقوطها فى نهر بمدينة نيويورك.

وذكرت شبكة (سى.إن.إن) الأمريكية اليوم الاثنين، أن قائد المروحية تمكن من القفز والنجاة بحياته، مشيرة إلى أن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما فى الحال، بينما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى المستشفى حيث لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

أوضحت الشبكة أنه لم يتسن بعد معرفة الأسباب التى أدت إلى تحطم المروحية التابعة لشركة (ليبرتى)، التى تنظم رحلات سياحية جوية فوق مدينة نيويورك.

 


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