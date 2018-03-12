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الإثنين، 12 مارس 2018 01:18 م
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الإثنين، 12 مارس 2018 10:14 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.47%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.90%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28%.
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة استمر في الصعود بقيادة البنك التجاري الدولى، الشرقية للدخان، المجموعة المالية هيرميس ليغلق أعلى منطقة 16,400 نقطة، ليصبح فى مواجهة منطقة المقاومة 16,500-16,800 نقطة والتى من المتوقع أن تجلب بعض عمليات جنى الأرباح،  وعلى الجانب الآخر يعتبر مستوى 16,000 و 15,600 هى مستويات الدعم الحالية للمؤشر.
 
 

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