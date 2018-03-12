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الإثنين، 12 مارس 2018 09:01 ص
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ارتفاع أعداد القتلى جراء القصف على الغوطة السورى لـ 1140 شخصا

الإثنين، 12 مارس 2018 07:38 ص
ارتفاع أعداد القتلى جراء القصف على الغوطة السورى لـ 1140 شخصا طفل مصاب فى سوريا





(أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن حصيلة ضحايا القصف على غوطة دمشق الشرقية خلال 22 يوما ارتفعت إلى 1140 قتيلا.

وأضاف المرصد السورى،  حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الإثنين، أن ذلك يأتى فى وقت تمكن فيه الجيش السورى من تطويق مدينة دوما بالكامل وتحقيق تقدم جديد فى محيط مدينة حرستا.

وكان المرصد السورى قد ذكر أمس الأحد أن جبهات الغوطة المختلفة تدور فيها معارك مستعرة ومحاولات يومية من قبل قوات النظام للتقدم، موضحا أن أعنف المعارك تدور فى المنطقة الواقعة بين حرستا ودوما.

وتعد الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق وتشكل منذ عام 2012 معقل الفصائل المعارضة قرب العاصمة ما جعلها هدفا دائما لقوات النظام التى بدأت حصارها فى 2013.

 


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