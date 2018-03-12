اختناق 15طالبًا بسبب طفاية حريق داخل مدرسة فى المنوفية

مدرسة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب15 طالبا بالاختناق بالمدرسة الأمريكية للغات بمدينة شبين الكوم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات .
وأكد رضا الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم رصد 15 طالبًا مصابين بالاختناق عقب فتح طالب لمفتاح الأمان لطفاية حريق، مما أدى إلى إصابة الطلاب بالاختناق وبما فيهم المشرفة، مؤكدًا على أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر شبين الكوم .
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