اتحاد الصناعات الهندى: شركات هندية تدرس جديا الاستثمار فى مصر







كتب هانى الحوتى

كشف موثوسيزيان نالاثامبى، ممثل اتحاد الصناعات الهندى، عن رغبة عدد كبير من الشركات الهندية الاستثمار بمصر فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تشير إلى تحسن ملحوظ فى مناخ الاستثمار المصرى.

وقال نالاثامبى، خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال فى حضور الدكتور فينود بهادى، المستشار التجارى بسفارة الهند بالقاهرة، أن الشركات الهندية تبحث جديًا عن فرص الاستثمار بمصر فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والأدوية والمبانى الخضراء والزراعة، بالإضافة إلى تدوير المخلفات والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن هناك تنسيق مشترك وشراكة بين اتحاد الصناعات الهندى وجمعية رجال الأعمال المصريين فى البحث عن أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للهند أعطت دفعة قوية لتعزيز العلاقات المشتركة فى كافة المجالات.

وقال الدكتور فينود بهادى، المستشار التجارى بسفارة الهند بالقاهرة، إن كل من الهند ومصر سجلتا أسرع نمو صناعى خلال العام الماضى، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى ودعوة رجال الأعمال للاستثمار فى مصر والهند للاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة وما تتمتع به الهند من علاقات تجارية مع دول شرق آسيا و4 مليار مستهلك.

ودعا بهادى الحكومة المصرية للاستفادة من الخط الائتمانى الهندى فى تمويل المشروعات فى إفريقيا والبالغ قيمته 10 مليارات دولار فى تمويل المشروعات القومية التى تعتزم مصر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات البحث والتطوير والتصنيع الدوائى والمبانى الخضراء.

وأكد محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين على أن الهند شريك استراتيجى فى مصر، وأن العلاقات الدبلوماسية على مدى 70 عامًا بين البلدين متميزة، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين الجمعية واتحاد الصناعات الهندى فى الترويج لفرص الاستثمار وتعزيز التجارة البينية.

وكشف يوسف عن قيام جمعية رجال الأعمال بإلاعداد لتنظيم رحلة عمل إلى العاصمة نيودلهى خلال الربع الأخيرة من العام الجارى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الهندى والسفارة المصرية بالهند ومكتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية المصرية، وذلك بهدف التعرف على التجربة الرائدة للهند فى إقامة مناطق التميز الـ9، بالإضافة إلى التعرف والترويج لفرص الاستثمار والتعاون التجارى بين البلدين.

وأضاف أن الوفد المصرى يضم عدد كبير من رجال الأعمال يمثلون مختلف القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى كبرى الشركات المصرية فى مجال التطوير العقارى والتشييد والبناء وذلك للاستفادة من التجربة الهندية فى مجال البناء الأخضر.

وأكد يوسف أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند بلغ 2702 خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 مقارنة بـ 2399 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 833 مليون دولار مقارنة بـ 751 مليون دولار، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الهندية المستثمرة فى مصر تبلغ 25 شركة برأسمال يقدر بنحو 3 مليارات دولار، وتعمل فى مجالات المنسوجات والطاقة والكيماويات والأدوية والسيارات والتعليم.

وأكد المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية على أهمية الاستفادة من التجربة الهندية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى اصبحت تمثل 50% من الاقتصاد الهندى.

وأشارت جوس دورا فيعانى نائبة رئيس لجنة الزراعة بالجمعية إلى أهمية اقامة مشروعات استثمارية مشتركة والتعاون فى المجال الزراعى والتصنيع الغذائى والعمل على زيادة التبادل التجارى بين البلدين من خلال تعريف مجتمع الأعمال الهندى بالمشروعات والفرص الاستثمارية فى مصر، مؤكدت على أهمية الزيارة التى ستقوم بها جمعية رجال الأعمال إلى الهند فى الربع الاخيرة من العام الجارى فى الترويج لفرص التجارة والاستثمار فى البلدين.