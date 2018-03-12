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الإثنين، 12 مارس 2018 12:30 ص
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إيران تكشف عن سجن بريطانى من أصل إيرانى 6 سنوات بتهمة التجسس

الإثنين، 12 مارس 2018 12:00 ص
إيران تكشف عن سجن بريطانى من أصل إيرانى 6 سنوات بتهمة التجسس عناصر من الشرطة الايرانية





دبى (رويترز)
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كشفت إيران، اليوم الأحد، أنها سجنت شخصا مزدوج الجنسية لم تعلن اسمه لمدة ست سنوات بتهمة التجسس لحساب بريطانيا فى قضية ربما لم يكشف عنها من قبل.

ولم تتوافر أى تفاصيل عن القضية بما فى ذلك تاريخ ومكان اعتقال الشخص وهو بريطانى من أصل إيرانى، وقالت وكالة أنباء ميزان الخاصة بالسلطة القضائية إن المدعى العام لطهران عباس جعفرى دولت أبادى "طالب بالسجن ست سنوات لعميل جهاز المخابرات البريطانية".

ونقلت الوكالة عنه قوله إن ذات الشخص البريطانى من أصل إيرانى يخضع أيضا للتحقيق فى قضية منفصلة تتعلق بمصرف خاص لكنه لم يقدم تفاصيل.

ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية الأمر الذى يحد من قدرة السفارات الأجنبية على التواصل مع مواطنيها من مزدوجى الجنسية المحتجزين هناك، ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى المتحدثة باسم الخارجية البريطانية للتعليق.

وهناك على الأقل مواطنان بريطانيان من أصل إيرانى مازالا محتجزين فى إيران أحدهما نازانين زغارى راتكليف وهى مديرة مشروع تعمل مع مؤسسة تومسون رويترز الذراع الخيرية للشركة الأم لرويترز.

وأثار وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون قضيتها مع المسؤولين الإيرانيين أثناء زيارته لطهران فى ديسمبر الماضى، وحكم على زغارى راتكليف بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة الإيرانية. وتقول المؤسسة التى تعمل لحسابها والحكومة البريطانية إنها كانت فى طهران تزور أقاربها عندما اعتقلت فى ابريل 2016.

 


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سجن بريطانى

تهمة التجسس




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