"إيجى إكس 30" يتخطى 16700 نقطة بختام التعاملات.. والتداول 2.4 مليار جنيه







كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية تعاملتا اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى 14.8 مليار جنيه ليغلق عند 969.266 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.4 مليار جنيه، ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بقيمة 211.9 مليون جنيه، و37.4 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 9.6 مليون جنيه، و2.2 مليون جنيه، 53.6 مليون جنيه، و183.8 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 16742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.31% مغلقا عند مستوى 2846 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 16519 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.22% ليغلق عند 905 نقطة، ومؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا ارتفع 1.11% ليغلق عند 2242 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل 0.01% ليصل لمستوى 502 نقطة، وارتفعت أسهم 112 شركة بختام التعاملات، وهوت 48 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.