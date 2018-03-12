إنقاذ 17 راكبا من بين 67 على متن طائرة سقطت فى مطار بنيبال







رويترز

أعلن مسؤول، اليوم الاثنين، أنه تم إنقاذ 17 من بين 67 راكبا كانوا على متن طائرة من بنجلادش سقطت فى مطار بنيبال.

وقال مسئول مطار، إن طائرة ركاب من بنجلادش سقطت أثناء هبوطها فى مطار كاتمندو بنيبال، اليوم الاثنين، ولم يتضح بعد عدد الركاب على متن الطائرة التى اشتعلت فيها النيران .

وقال المتحدث باسم المطار بيريندا براساد شيريستا "نحاول إخماد الحريق وننتظر التفاصيل".