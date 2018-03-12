إقبال كبير على منتدى الإسكندرية "شارك ابدع انطلق" بحضور وزير الشباب (صور)







الإسكندرية - جاكلين منير

شهد منتدى شباب الإسكندرية، الذى تنظمه المحافظة اليوم الاثنين، إقبالا كبيرا من الشباب الذين حرصوا على المشاركة فى فعاليات المنتدى الذى يحضره المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

فى هذا الإطار، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المنتدى يُعقد تستضيفه مكتبة الإسكندرية تحت شعار "شارك.. ابدع.. انطلق"، وتحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة شباب الإسكندرية من مختلف الفئات العمرية، وبالتعاون مع المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية.

وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن المنتدى يأتى فى ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بفتح قنوات اتصال بين الشباب وأجهزة الدولة لتنمية القدرات المعرفية والإبداعية للشباب، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم، للمساهمة فى تنمية وبناء المجتمع، ودمج الشباب بشكل واقعى وفعال فى عملية التنمية بجوانبها المختلفة، مع رجال الفكر والثقافية والخبراء والمعنيين والمسؤولين بكل القضايا المطروحة، وتبادل الرؤى والمقترحات للوصول إلى حلول حقيقية قابلة للتطبيق، ودعم التفاعل و الحوار البناء بين كل الشباب، وتشجيعهم على تقديم الآراء والمقترحات المبنية على رؤى علمية والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية المختلفة باختلاف ثقافاتهم، ومشاركة الشباب بشكل واقعى وفعال فى عملية التنمية بجوانبها المختلفة، وإبراز دور الشباب فى الإبداع والتفكير، وإسهام الشباب فى صناعة توجه عام وتشكيل كتلة قادرة على القيادة.



إقبال كبير من الشباب على المشاركة فى منتدى الإسكندرية



جانب من الحضور والمشاركين فى منتدى الإسكندرية